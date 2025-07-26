نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية ضد شالكه وديًا والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني مع نظيره فريق شالكة الألماني اليوم السبت الموافق 26 يوليو الحالي في لقاء هام بينهم وديا بستاد فيلتنيس ارينا استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

موعد مباراة إشبيلية ضد شالكة

وتنطلق صافرة بداية مباراة إشبيلية ضد شالكة مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام شالكه

حراسة المرمى: الفارو

خط الدفاع: خوانلو، باد، مارتينيز، اوسو.

خط الوسط: بوينو، اجومي، كولادو.

خط الهجوم: ادجوكيه، لوكيباكيو، اسحاق.