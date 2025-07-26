نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد آيندهوفن وديًا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره فريق بي اس في ايندهوفن الهولندي اليوم السبت الموافق 26 يوليو الحالي في لقاء هام بينهم وديا بستاد فيليبس استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد آيندهوفن

وتبدأ صافرة بداية مباراة أتلتيك بلباو ضد آيندهوفن مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو ضد آيندهوفن

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباريات بث مباشر.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4