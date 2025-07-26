نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد ميلان والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، مواجهة قوية بين فريقي ليفربول واي سي ميلان ظهر اليوم السبت 26 يوليو 2025 على ملعب "كاي تاك سبورتس بارك"، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان الودية

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد ميلان اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة اي سي ميلان

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو غوميز -

خط الوسط: ريو نغوموها- تري نيوني- كورتيس جونز- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فلوريان فريتز- محمد صلاح- داروين نونيز.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: تيراكيانو.

خط الدفاع: ساليمايكيرس – توموري – ثياو – بافلوفيتش – بارتيساغي.

خط الوسط: تشيك – ريتشي – موسى – بوليسيتش.

خط الهجوم: رافائيل لياو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان الودية

تذاع مباراة ليفربول ضد ميلان ظهر يوم السبت، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قناة SSC والشارقة.