نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُنهي ملف الراحلين.. 10 غادروا رسميًا و6 على قوائم الانتظار قبل انطلاق الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة الكرة في النادي الأهلي وضع اللمسات الأخيرة على ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتنسيق الكامل بين المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، ومحمد يوسف المدير الرياضي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

غربلة كبيرة.. 10 لاعبين يودعون الأهلي رسميًا

شهدت الأيام الماضية تغييرات واسعة في قائمة الفريق، حيث انتهت علاقة 10 لاعبين بالنادي بشكل رسمي، سواء بانتهاء عقودهم أو عبر الإعارة أو بعد الاتفاق على رحيل نهائي، في إطار عملية الإحلال والتجديد الجارية داخل القلعة الحمراء.

وجاءت قائمة الراحلين على النحو التالي:

علي معلول: نهاية عقده، ويستعد للعودة إلى الصفاقسي التونسي.

حمزة علاء: انتهى عقده وانتقل إلى بورتيمونينسي البرتغالي.

يحيى عطية الله: عاد إلى سوتشي الروسي بعد نهاية إعارته دون تفعيل بند الشراء.

أحمد خالد "كباكا": انضم إلى زد إف سي على سبيل الإعارة.

عمرو السولية: رحل بعد نهاية عقده وانضم لسيراميكا كليوباترا.

خالد عبد الفتاح: انتقل بشكل نهائي إلى سيراميكا كليوباترا.

كريم نيدفيد: فسخ تعاقده وانضم هو الآخر إلى سيراميكا كليوباترا.

كريم الدبيس: خرج للإعارة لنفس الفريق.

أكرم توفيق: انتقل للشمال القطري بعد نهاية عقده.

رامي ربيعة: انضم إلى العين الإماراتي بعد انتهاء تعاقده.



قائمة الانتظار.. 6 لاعبين على أعتاب الخروج

وفيما يتعلق بالمجموعة التي اقتربت من مغادرة القلعة الحمراء، وضعت إدارة الكرة 6 لاعبين آخرين على قائمة الراحلين، ومن المنتظر حسم مصيرهم خلال الأيام القليلة المقبلة:

وسام أبو علي: قريب جدًا من الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

أحمد عبد القادر: خارج حسابات الجهاز الفني، ويقترب من الرحيل دون تحديد وجهته.

رضا سليم: الأهلي يبحث له عن عرض محلي لتقليص عدد الأجانب.

محمد الضاوي "كريستو": في انتظار حل أزمة قيد النجم الساحلي لإتمام رحيله بشكل نهائي.

سمير محمد: مرشح بقوة للرحيل بعد خروجه من خطط المدير الفني.

مصطفى مخلوف: يقترب من الانتقال إلى كهرباء الإسماعيلية بعد رفض الجهاز الفني استمراره.

