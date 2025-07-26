موعد غلق باب القيد الصيفي في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، يترقب عشاق الكرة المصرية موعد إغلاق باب القيد الصيفي، وسط تحركات سريعة ومفاوضات ساخنة بين الأندية لحسم صفقاتها قبل فوات الأوان.

موعد غلق القيد الصيفي

يُغلق موسم الانتقالات الصيفية الجاري أبوابه في السادس من أغسطس المقبل، حيث تشهد أندية الدوري المصري منافسة قوية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026، وسط تحركات نشطة لإبرام صفقات مميزة.

بدأت الفترة الأولى من القيد الصيفي يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى يوم 6 أغسطس 2025، وهي المرحلة المخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم ضمن القوائم الرسمية للأندية.

موعد القيد الشتوي

أما فترة القيد الثانية، الشتوية، فتم تحديدها من 1 يناير حتى 12 فبراير 2026، حيث تُتاح خلالها الفرصة لتعديل القوائم بضم صفقات جديدة أو إعارة بعض اللاعبين.

لوائح جديدة لقيد اللاعبين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات مهمة على لوائح القيد للموسم المقبل، تشمل جميع المراحل من الفريق الأول وحتى فرق البراعم. وبحسب اللوائح، سيسمح لكل نادٍ بقيد 35 لاعبًا في قائمة الفريق الأول، مما يمنح مرونة أكبر في مواجهة متطلبات الموسم الطويل.

كما سيتم تفعيل دوري جديد للفرق الرديفة (الفريق الثاني)، ويُسمح فيه بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها، بهدف تطوير المواهب الشابة وإتاحة فرص أكبر للمشاركة.

