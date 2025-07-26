نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في اللقاء الذي سيجمع الفريقين ظهر اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري على ملعب "كاي تاك سبورتس بارك" في لقاء ودي بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان الودية

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد ميلان اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان الودية

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد ميلان اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديًدا ON SPORT 1HD، بتعليق المعلق مؤمن حسن.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، تردد قناة ON SPORT 1HD، الناقل الحصري لمباراة ليفربول ضد ميلان، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.