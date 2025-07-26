نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد ميلان وديًا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول استعداداته لمواجهة ميلان مساء اليوم السبت 26-7-2025، وذلك في إطار لقاء ودي بين الفريقين استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويستضيف ملعب "كاي تاك سبورتس بارك"، هذه المواجهة الودية التي ستجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح واي سي ميلان الإيطالي.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان الودية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد ميلان اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان الودية

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلان ظهر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أون سبورتس، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قناة SSC والشارقة.