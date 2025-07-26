نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة مُعقدة.. كيسيه يرغب في الرحيل عن الأهلي والراتب يُهدد حلم إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي السعودي، رغبته في إنهاء رحلته الحالية مع النادي، والعودة مجددًا إلى أجواء الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط اهتمام من عدة أندية.

ويأتي على رأس المهتمين نادي فيورنتينا الإيطالي، الذي يسعى لتدعيم خط وسطه استعدادًا للموسم الجديد، بقيادة المدرب ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي.

لكن العقبة الأكبر أمام عودة كيسيه إلى "الكالتشيو" تتمثل في راتبه المرتفع، والذي يبلغ 13 مليون يورو سنويًا، وفقًا لما أكده الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات ألفريدو بيدرولا، مشيرًا إلى أن اللاعب تم عرضه على أكثر من نادٍ إيطالي خلال اليومين الماضيين، إلا أن المطالب المالية لا تزال تعرقل المفاوضات.

وأضاف بيدرولا أن الوضع قد يتغيّر في حال توصّل كيسيه لاتفاق مع إدارة أهلي جدة بشأن إنهاء التعاقد أو تخفيض قيمة المستحقات، خاصة أن اللاعب من جانبه يُفضّل العودة إلى الدوري الإيطالي رغم التحديات.

وكان كيسيه قد انضم إلى الأهلي السعودي في صيف 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

ويملك صاحب الـ28 عامًا تجربة طويلة في الملاعب الإيطالية، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف تشيزينا وأتلانتا وميلان، قبل انتقاله إلى البارسا في موسم 2022-2023.