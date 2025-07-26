نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة أم إصابة؟ شتيجن يُربك حسابات برشلونة في ملف تسجيل خوان جارسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة نادي برشلونة حالة من الجدل، بعد البيان الأخير الذي أصدره الحارس الألماني مارك تير شتيجن، معلنًا فيه خضوعه لعملية جراحية ستُبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، في وقت يرى فيه مسؤولو النادي أن هذا البيان قد يكون خطوة غير مباشرة لتعطيل عملية تسجيل الحارس الجديد خوان جارسيا.

ووفقًا للوائح، يمكن للنادي استخدام 80% من راتب اللاعب المصاب إذا تجاوزت مدة غيابه أربعة أشهر، لتسجيل لاعبين آخرين ضمن قائمته، لكن إدارة برشلونة ترى أن هذا الخيار غير ضروري حاليًا، وتُصر على أن تسجيل جارسيا يمكن أن يتم من خلال إجراءات أخرى دون الحاجة للانتظار على موقف شتيجن.

ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن لديهم حلولًا بديلة، منها الاستفادة من عمليات التدقيق المالي على مقاعد كبار الشخصيات سواء في ملعب مونتجويك أو سبوتيفاي كامب نو، بالإضافة إلى دعم خاص من رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وقد أبلغ النادي بالفعل الحارس جارسيا ووكيله بأنه سيتم تسجيله في القائمة، حتى في حال عدم تفعيل بند غياب شتيجن. وإن تجاوزت إصابة الحارس الألماني أربعة أشهر، فسيتم اللجوء إلى تلك النسبة من راتبه لتسهيل تسجيل الحارس الجديد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة مستعد لتفعيل "الخطة البديلة" إذا دعت الحاجة، نظرًا لأهمية تواجد جارسيا مع الفريق، خاصة أنه من المتوقع أن يكون الحارس الأساسي في أولى جولات الدوري الإسباني يوم السبت 16 أغسطس.

في المقابل، سيضطر كل من تشيزني وراشفورد، وهما من بين الصفقات المنتظرة، إلى الانتظار لحين تسوية موقف جارسيا أولًا، في ظل اعتباره أولوية فنية وإدارية قصوى داخل النادي في الوقت الراهن.