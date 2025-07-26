نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خرافي ومكافآت ضخمة.. الهلال يصعد محاولاته لضم إيزاك ويُهدد أحلام ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف نادي الهلال السعودي مفاوضاته مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تُحدث نقلة كبيرة في خط هجوم الفريق، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، عرض الهلال عقدًا ضخمًا على اللاعب السويدي، يتضمن راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني معفيًا من الضرائب داخل المملكة، بالإضافة إلى حوافز مالية مغرية حال تحقيق بطولات كالدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا، أو تصدر قائمة هدافي المسابقات.

ويأتي هذا التحرك القوي من إدارة الهلال بعد تعثر مفاوضات ضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، الذي فضل الانتقال إلى صفوف جالطة سراي التركي، ليحوّل الهلال بوصلته نحو إيزاك ليكون البديل المنتظر للصربي ألكسندر ميتروفيتش المتوقع رحيله في الفترة المقبلة.

ورغم اهتمام ليفربول بخدمات اللاعب السويدي، فإن التقارير تشير إلى أن النادي الإنجليزي لا يستطيع مجاراة العرض المالي المُقدم من الهلال، كما أنه لم يُبدِ استعدادًا لدفع 120 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة التي حددها نيوكاسل لبيع اللاعب.

ويرغب ألكسندر إيزاك في خوض تجربة جديدة هذا الصيف، ويفاضل حاليًا بين عرض الهلال الفلكي وبين مشروع ليفربول، في وقت يُواصل فيه الهلال إرسال الرسائل الجادة والضغوط لحسم الصفقة، خاصة بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية وتحقيقه طفرة كبيرة قاريًا ومحليًا.