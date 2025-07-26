نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتبه الضخم يُبعده عن الأنفيلد.. ليفربول يستبعد التعاقد مع نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي قرارًا نهائيًا باستبعاد فكرة التعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس، جناح ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي هذا القرار بسبب المطالب المالية المرتفعة للاعب، حيث يشترط الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف يورو، وهو ما يُعادل رواتب كبار نجوم الفريق مثل أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، في وقت تسعى فيه إدارة الريدز للحفاظ على هيكل مالي مستدام داخل صفوف الفريق.

وفي ظل تراجع خيار التعاقد مع رودريجو، بدأت إدارة ليفربول في دراسة بدائل أصغر سنًا وأكثر تناسبًا من الناحية الاقتصادية، من بينهم النجم الشاب ماليك فوفانا، جناح نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وأكد الصحفي ديف ديفيس، خلال ظهوره في بودكاست "ذا ترانسفير شو" اليوم الجمعة، أن رودريجو لم يعد خيارًا مطروحًا لدى ليفربول لتعويض الكولومبي لويس دياز، مشيرًا إلى أن اللاعب البرازيلي استبعد أيضًا فكرة الانتقال إلى أرسنال هذا الصيف.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن باريس سان جيرمان لا يُفكر في ضم رودريجو، حيث أوضح لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، أنه يُفضل الاعتماد على الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح الفريق الحالي، عن التفكير في استقدام نجم ريال مدريد.