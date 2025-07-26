نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر مستجدات صفقة وسام أبو علي.. الأهلي يُنهي الاتفاق مع كولومبوس والإعلان خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت صفقة انتقال وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، إلى نادي كولومبوس الأمريكي على بُعد خطوات من الإعلان الرسمي، بعد أن انتهى الطرفان من وضع اللمسات الأخيرة على بنود التعاقد خلال الساعات الماضية، تمهيدًا للكشف الصفقة مطلع الأسبوع المقبل.

وأتم الأهلي الاتفاق على بيع اللاعب مقابل 7.5 مليون دولار، إلى جانب مليون دولار إضافية كمكافآت تعتمد على عدد الأهداف التي يسجلها اللاعب مع ناديه الجديد، بالإضافة إلى حصول الأهلي على 15% من أي صفقة إعادة بيع مستقبلية.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الأهلي سيحصل على 5.5 مليون دولار من قيمة الصفقة في أغسطس المقبل، بينما سيتم تحويل الدفعة الثانية بقيمة مليوني دولار خلال شهر يناير.

وجاءت مغادرة وسام أبو علي لمعسكر الفريق في تونس بناءً على قرار من محمد يوسف، المدير الرياضي، بالتنسيق مع المدير الفني خوسيه ريبيرو، بعد رفض اللاعب إجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية اللازمة قبل سفر البعثة، وهو ما عجل برحيله وإنهاء مفاوضات انتقاله بشكل سريع.