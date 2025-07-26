نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمالًا للتدعيمات.. سيراميكا يُنهي إجراءات ضم فخري لاكاي نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولو نادي سيراميكا إجراءات التعاقد مع الجنوب أفريقي فخري لاكاي بشكل نهائي، بعد التوصل لاتفاق رسمي مع إدارة نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد في 8 أغسطس المقبل.

وكان فخري لاكاي قد لعب ضمن صفوف سيراميكا في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وظهر بمستوى لافت نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، الذي أوصى بضرورة استمراره سواء عبر تجديد الإعارة أو الشراء النهائي، وهو ما تحقق بإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وشارك لاكاي في مران الفريق اليوم عقب الانتهاء من كافة الأمور التعاقدية، على أن يخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه بدنيًا وفنيًا قبل بداية الموسم.

وعلى صعيد التحضيرات، افتتح سيراميكا مبارياته الودية بفوز كاسح على فريق الشمس بنتيجة 8-2، ثم تغلب على الشنواني بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيًا أمام راية، في انتظار تحديد مزيد من المواجهات الودية خلال الأيام المقبلة.

ويواصل النادي تدعيم صفوفه بقوة، بعدما أبرم عددًا من الصفقات، أبرزها التعاقد مع محمد مغربي مدافع الاتحاد السكندري، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح من الأهلي، إلى جانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد، وعمرو السولية لاعب وسط الأهلي، وأخيرًا فخري لاكاي في صفقة نهائية.