نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون دا سيلفا يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، جناح فريق بانيك التشيكي، حاليًا لفحوصات طبية في بلاده، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن توصل بيراميدز لاتفاق نهائي مع جناح برازيلي مميز لتعويض رحيل إبراهيم عادل إلى نادي الجزيرة الإماراتي، مع نفي الأنباء التي ربطت الصفقة باللاعب لوكس ريبيرو جناح صن داونز، والتي ترددت في الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن يلتحق إيفرتون بصفوف الفريق السماوي فور انتهاء الكشف الطبي، حيث سيتم قيده في القائمة المحلية على حساب الجنوب أفريقي فخري لاكاي، الذي انتقل مؤخرًا إلى سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أتم بيراميدز الصفقة بقيمة تقارب 3 ملايين دولار، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.