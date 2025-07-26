نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يترقب نتائج فحوصات إمام عاشور لحسم موقفه من العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، لفحوصات طبية وأشعة دقيقة بنهاية الأسبوع المقبل، لتحديد مدى تعافي الكسر الذي أصيب به في الكتف، خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة التي أُقيمت بأمريكا.

ويسعى الجهاز الطبي في الأهلي إلى تقييم مدى التقدم في حالة اللاعب، بعد أن خضع خلال الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي مكثف، عقب الجراحة التي أجراها في الكتف بالولايات المتحدة، إثر إصابته بكسر في الترقوة، خلال مباراة إنتر ميامي التي أقيمت في 15 يونيو الماضي، ضمن افتتاح البطولة، وانتهت بالتعادل السلبي.

ومن جانبه، قرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، استبعاد عاشور من معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، بسبب عدم الجاهزية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي داخل مقر النادي.

ومن المنتظر أن تكشف الفحوصات المرتقبة خلال الأيام المقبلة مدى تجاوبه مع التأهيل، لتحديد توقيت انضمامه للتدريبات الجماعية، وسط توقعات بأن يحتاج لفترة لا تقل عن 21 يومًا، وفقًا لما أكدته مصادر داخل القلعة الحمراء.