نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بناءً على رغبة ريبيرو.. الأهلي يغلق ملف التعاقد مع أحمد حسن كوكا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - لم تستغرق مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، وقتًا طويلًا، بعد انتهاء عقده مؤخرًا مع نادي هانوفر الفرنسي، حيث طُرح اسمه بقوة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، خصوصًا مع اقتراب وسام أبو علي من الرحيل إلى كولومبوس الأمريكي خلال أيام قليلة.

الصفقة، رغم أنها بدت مغرية للعديد داخل القلعة الحمراء نظرًا لكون اللاعب حرًا ولا يتطلب دفع مقابل مادي للنادي الفرنسي، بالإضافة إلى خبراته الطويلة في الدوريات الأوروبية وتجربته الدولية، فضلًا عن معرفته بأجواء الكرة المصرية كونه من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إلا أنها قوبلت برفض قاطع من المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأرجع ريبيرو قراره الفني إلى أن أسلوب لعب كوكا لا يقدم الإضافة التي يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن طريقة أدائه لا تختلف كثيرًا عن الثنائي الحالي محمد شريف والسلوفيني جراديشار.

المدرب الإسباني أوضح أنه يبحث عن مهاجم "صندوق"، يملك القدرة على التحرك داخل منطقة الجزاء والتسجيل من أنصاف الفرص، وهو الدور الذي كان يقدمه وسام أبو علي بكفاءة.

وأضاف ريبيرو أن تكرار نفس النمط الهجومي لن يضيف للفريق، وهو ما يجعل التعاقد مع كوكا غير ضروري في الوقت الحالي، خاصة مع حاجته لتنوع في خصائص المهاجمين.

بناءً على هذه الرؤية، قررت إدارة الأهلي غلق ملف التعاقد مع أحمد حسن كوكا سريعًا، رغم رغبة اللاعب الكبيرة في العودة لارتداء القميص الأحمر، الذي مثّله سابقًا في فرق الناشئين قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا، والتي شملت محطات عديدة أبرزها البرتغال، وانتهت مؤخرًا في الدوري الفرنسي.