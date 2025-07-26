نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم البنك الأهلي يغادر معسكر الفريق تمهيدًا للانتقال إلى الزمالك رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر أحمد ربيع، لاعب وسط نادي البنك الأهلي، معسكر فريقه المقام حاليًا بمدينة الإسكندرية، استعدادًا لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت مغادرة اللاعب عقب حصوله على موافقة رسمية من إدارة البنك الأهلي، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي الزمالك بخصوص الصفقة، وذلك بعد مفاوضات مكثفة شهدت توافقًا تامًا حول كافة البنود المالية والتعاقدية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي صباح غدٍ السبت، تمهيدًا لإتمام الصفقة بشكل رسمي فور اجتيازه الفحوصات بنجاح، ليتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي الأبيض.

وكان أحمد ربيع قد عبّر منذ بداية المفاوضات عن رغبته القوية في ارتداء القميص الأبيض، وهو ما لعب دورًا مهمًا في تسريع إجراءات التفاوض، خاصة مع إصرار الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تدعيم خط الوسط بعناصر تمتاز باللياقة البدنية والمهارة الفنية العالية، بما يتماشى مع فلسفته الخططية.

ويُعتبر أحمد ربيع أحد أبرز نجوم خط الوسط في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، حيث تألق مع فريق البنك الأهلي ولفت الأنظار بأدائه اللافت، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية، قبل أن ينجح الزمالك في حسم الصفقة لصالحه.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك تكثف جهودها خلال الساعات القليلة المقبلة لإبرام عدة صفقات جديدة، في إطار خطة شاملة لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وإعادة النادي إلى منصات التتويج محليًا وإفريقيًا.