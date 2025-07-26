نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فؤاد يرد على شائعات إصابته بالرباط الصليبي: "اتقِ الله يا أخي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صمته للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن تعرضه لإصابة قوية في الركبة، قد تصل إلى قطع في الرباط الصليبي.

ورد اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة "ستوري"، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. اتقِ الله يا أخي"، في نفي واضح لما تم تداوله على بعض الصفحات والمواقع، التي زعمت إصابته مجددًا وغيابه لفترة طويلة.

وكانت حالة من القلق قد سيطرت على جماهير الأهلي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن تعرض كريم فؤاد لانتكاسة في نفس موضع إصابته السابقة، والتي ابتعد بسببها عن الملاعب لأكثر من عام.

وشارك كريم مؤخرًا في مباراتي الأهلي الوديتين بمعسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، حيث لعب أمام الملعب التونسي والبنزرتي، في إشارة واضحة لتعافيه التام من إصابته السابقة.

وشهدت مباراة الأهلي أمام البنزرتي تألقًا لافتًا، إذ فاز المارد الأحمر بخماسية نظيفة، سجل خلالها كريم فؤاد أحد الأهداف، إلى جانب ثنائية لمحمود حسن تريزيجيه، وهدف لمحمد شريف، وآخر لأشرف بن شرقي من ركلة جزاء.

وكان الأهلي قد تغلب أيضًا على الملعب التونسي بنتيجة 4-1 في ودية سابقة، ويختتم الفريق معسكره التدريبي في تونس غدًا السبت، على أن يعود إلى القاهرة صباح الأحد استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.