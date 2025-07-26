نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة الزمالك يتغنى بـ عبدالله السعيد مكسب ويعدد مكاسب الفريق بعد تجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية جيد للمدير الفني فيريرا للتعرف على إمكانيات اللاعبين بشكل أكبر.

وقال عبداللطيف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "نتائج المباريات الودية ليست مهمة قبل بداية الموسم المقبل والمدير الفني يتعرف على اللاعبين لذلك هو طلب خوض مباراتين وديتين أمام غزل المحلة وبروكسي".

وأضاف: "عبدالله السعيد لاعب كبير والفريق يحتاجه في الوقت الحالي وتجديد عقده مكسب لنادي الزمالك لأنه قائد داخل الملعب وخارجه وسيكون له دور كبير مع اللاعبين الصغار بسبب خبراته".

وأوضح: "من الصعب الحكم على الصفقات الجديدة في المباريات الودية ولكن المباريات الرسمية هي من تظهر مستوى اللاعب بشكل حقيقي".