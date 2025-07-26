نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعلن رسميًا رحيل مهاجمه إلى سبورتنج براجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي، رحيل مهاجمه ب أو فيكتور إلى سبورتنج براجا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ب أو فيكتور ينتقل إلى سبورتنج براجا

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال ب أو فيكتور إلى سبورتنج براجا، كلفت خزينة النادي البرتغالي 12مليون يورو، بالإضافة 3 ملايين يورو حوافز.

ووقع ب أو فيكتور عقدًا مع النادي البرتغالي مساء أمس الجمعة لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ونشر النادي الإسباني في بيانه الرسمي، أنه حصل على 100% من حقوق ب أو فيكتور، وأدرج شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 50 مليون يورو.

واضاف: "انتهى عهد اللاعب الكتالوني مع برشلونة بعد موسم كامل مع الفريق الأول، وموسم رائع في العام الذي سبقه خلال فترة إعارته إلى برشلونة أتلتيكو، لعب ب أو فيكتور 29 مباراة خلال موسم 2024/2025 تحت قيادة هانسي فليك، منها 21 مباراة في الدوري الإسباني، مسجلًا هدفين، وست مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس ملك إسبانيا على التوالي".

وانضم المهاجم الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا إلى برشلونة قادمًا من جيرونا بمقابل 6 مليون يورو، في صيف 2024، وخاض 29 مباراة، بواقع 21 في الدوري الإسباني، 6 في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس ملك إسبانيا.