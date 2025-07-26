مصطفى إبراهيم: صفقات الزمالك جيدة..وجماهير القلعة البيضاء عظيمة

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصطفى إبراهيم، مدرب الزمالك السابق، أن هناك نظاما داخل صفوف الفريق في الوقت الحالي وانضباط ولوائح، مشددا على أنه يتمنى أن يستمر هذا الأمر.

وقال إبراهيم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير الزمالك عظيمة ودائما تساند الفريق في الأوقات الصعبة، وأتمنى أن يكون هناك عدالة تحكيمية في الموسم المقبل".

وأضاف: "الصفقات حتى الآن جيدة ولكن الفريق يحتاج إلى بعض اللاعبين لتدعيم باقي المراكز، والفريق سيكون مختلف في الموسم المقبل".