نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفيات هيئة الشرطة الراعي الطبي الرسمي لبطولة العالم لناشئي الإسكواش لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنفيذًا لتوجيهات اللواء د. سعيد النجار في سابقة هي الأولى من نوعها، تولت مستشفيات هيئة الشرطة بوزارة الداخلية الرعاية الطبية الرسمية لبطولة العالم للناشئين والناشئات في الإسكواش تحت 19 سنة، المقامة حاليًا على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس خلال صيف 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور سعيد النجار، مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.

وقاد اللواء الدكتور علي عمارة، مدير عام منظومة الطب الرياضي واستشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب بمستشفيات الهيئة، جهود تشكيل فريق طبي متكامل يضم عددًا من كبار الاستشاريين في تخصصات القلب والعظام والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى فريق من المسعفين وسيارة إسعاف مجهزة بالكامل للتعامل مع أي طارئ خلال أيام البطولة.

ويتواجد الفريق الطبي بصفة دائمة في مقر المنافسات، وسط إشادة كبيرة من جميع الوفود المشاركة بالأداء الاحترافي والرعاية الطبية المقدمة لكافة اللاعبين والإداريين والمرافقين، بما يعكس الكفاءة العالية لمنظومة الطب الرياضي في مستشفيات هيئة الشرطة.

ونجحت المنظومة في تقديم نموذج فعّال للرعاية الطبية المتكاملة في البطولات الرياضية، وهو ما ألقى الضوء على حجم التطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بفكرة الفحص الشامل للاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، والسعي إلى إنشاء أرشيف طبي موثق داخل كل اتحاد رياضي بالتنسيق مع المستشفيات، للحد من ظاهرة الموت المفاجئ بين الرياضيين.

ويجري التنسيق بشكل دوري مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية المصرية، إضافة إلى رؤساء الأندية الكبرى، في إطار خطة طموحة لتحديث وتطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، تحت إشراف مباشر من اللواء الدكتور سعيد النجار.