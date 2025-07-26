نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكتسح البنزرتي بخماسية عريضة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره البنزرتي التونسي ضمن ثاني وديات الفريق استعدادًا للموسم المقبل المقام في مدينة طبرقة التونسية



وتمكن المارد الأحمر من الفوز بخماسية دون رد في مباراة قوية.

أهداف اللقاء



الأهلي افتتح أولى أهدافه بالدقيقة 20 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد عرضية رائعة من جانب أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء وصلت إلى تريزيجية ليسدد رأسية مميزة.

وعزز تريزيجيه الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول باللقاء، لينتهي الشوط الثاني بهدفين نظيفين.

محمد شريف أضاف ثالث أهداف فريقه في الشوط الثاني من اللقاء بالتحديد بالدقيقة 46.

وعززت كتيبة القلعة الحمراء النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 48 سجله كريم فؤاد العائد من الإصابة حديثا

وكاد محمد شريف أن يسجل هدف الفريق الخامس في الدقيقة 59 من عمر اللقاء لكن التسلل كان بالمرصاد.

حصل محمد شريف على ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني باللقاء، سددها أشرف بن شرقي على تنفيذها ليسددها قوية على يمين الحارس معلنه عن الهدف الخامس ويتفوق الأهلي بخماسية.