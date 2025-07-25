نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية معسكر الأهلي.. قوة هجومية وأخطاء فردية وجبهات نارية في أبرز الملامح الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي معسكر إعداد تونس، وذلك بالفوز منذ قليل أمام نظيره فريق البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الملامح الفنية التي جاءت في معسكر تونس لفريق الأهلي، والتي جاءت على النحو التالي:

قوة هجومية وأخطاء فردية

1- أبرز ما جاء في معسكر الإعداد للموسم الجديد من فريق الأهلي هو القوة الهجومية التي ظهرت على الفريق، سواء في تنوع الهجمات الفنية أو الغزارة التهديفية.

2- نجح الأهلي في إبرام العديد من الصفقات التي أعطت ثقل وقوة في جبهات الأهلي، سواء زيزو وطاهر محمد طاهر في الجانب الأيمن، كذلك الأمر بن شرقي واللاعب محمود حسن تريزيجية في الرواق الأيسر.

3- ظهرت بعض الأخطاء الفردية على ملامح معسكر إعداد الفريق بتونس، لعل أبرزها:



ـ الأخطاء المتكررة في وسط الملعب (Miss pass).



ـ أخطاء الشناوي في التعامل مع التصويبات، بالأخص في الهدف الذي استقبله أمام فريق الملعب المالي.



ـ العمق الدفاعي الناتج عن الانجراف الهجومي لخطوط الأهلي الهجومية.

4- الاطمئنان على مركز المهاجم بالأخص اللاعب محمد شريف الذي ظهر بأداء فني جيد خلال معسكر تونس.

5- المنافسة الشرسة التي ظهرت في بعض المراكز، وبالأخص في منطقة وسط الملعب والمناطق الهجومية.

6- الضغط العالي والعكسي واللامركزية في الخط الأمامي، كانت من أبرز ملامح معسكر إعداد فريق الأهلي في تونس.

نواقص الأهلي قبل بداية الموسم

1- يحتاج الأهلي بشكل كبير إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي بجوار شريف، في ظل تراجع مستوى جراديشار.

2- يعول الأهلي على اللاعب محمد شكري في الجبهة اليسرى، ولكن لا يوجد بديل مباشر للاعب في الجبهة اليسرى.

3- هناك مراكز لم يستقر المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو عليها بشكل نهائي في التشكيل الرسمي للأهلي، تحديدا في خط الدفاع.



ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة بعد نهاية معسكر إعداد تونس، يوم الأحد المقبل، ويستأنف الفريق التدريبات يوم الإثنين القادم، على أن يخوض مباراة ودية يوم الثلاثاء، وذلك حسبما أعلن أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».