نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يطالب براتب مبابي.. وريال مدريد يلوّح بالرحيل لتحقيق حلم بيريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور طلب من إدارة ريال مدريد مساواته بالفرنسي كيليان مبابي في الراتب، كشرط لتجديد عقده، وهو ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن طلب فينيسيوس فاجأ مسؤولي النادي، خاصة وأن مستواه خلال الموسم الماضي لم يكن مقنعًا بما يكفي لتبرير هذا المطلب، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2027.

وأضاف التقرير أن النادي لا يمانع الاستماع للعروض الضخمة إذا استمر الخلاف، خاصة وأن العائد المالي قد يمهد الطريق لتحقيق حلم رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بضم إيرلينغ هالاند ليلعب إلى جانب مبابي في المستقبل.

وأشار المصدر إلى أن فينيسيوس كان قريبًا من تجديد عقده، قبل أن يطالب بإضافة بنود جديدة تضمن له أن يكون الأعلى أجرًا في الفريق إلى جانب مبابي، وهو ما رفضه ريال مدريد، لتتوقف المفاوضات.