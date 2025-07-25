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أحمد جودة - القاهرة - الأهلي × البنزرتي بث مباشر بدون "تشفير" | مباراة ودية 2025

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × البنزرتي بث مباشر دون "تشفير" | مباراة ودية 2025.. يواصل النادي الأهلي المصري استعداداته القوية للموسم الكروي الجديد 2025-2026، وذلك من خلال معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث يخوض الفريق اليوم الجمعة ثاني مبارياته الودية أمام نادي البنزرتي التونسي.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من فوز الأهلي على فريق الملعب التونسي بنتيجة كبيرة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف، وهو ما يعكس الجدية والانضباط الذي يشهده المعسكر.

وتعد مباراة اليوم فرصة ذهبية للجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو من أجل اختبار عناصر جديدة، وتعزيز الانسجام بين الصفقات الحديثة واللاعبين الأساسيين، في ظل سعي المارد الأحمر إلى دخول الموسم الجديد بجاهزية كاملة.

كما تحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، خاصة مع إذاعتها عبر قناة النادي الأهلي، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه القنوات الرياضية الخاصة بالأندية في تعزيز تفاعل الجماهير ونقل الاستعدادات أولًا بأول.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي الودية



من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 06:00 مساءً بتوقيت تونس، بينما تكون 09:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني في معسكر الأهلي، الذي يُختتم يوم السبت المقبل بعودة البعثة إلى القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة والمعلق



تنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة النادي الأهلي الرسمية، سواء عبر شاشتها الفضائية أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يمنح الجماهير فرصة متابعة التحضيرات بشكل مباشر.

ويتولى المعلق الرياضي عصام عبده مهمة الوصف والتعليق الصوتي على أحداث المباراة، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية كبيرة.

التشكيلة الأساسية للأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنزرتي التونسي وديا في مباراة تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد في الدوري.

وأعلن الإسباني خوسيه ريبيرو عن تشكيل فريقه لمواجهة البنزرتي التونسي والذي تكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بيكهام – محمد شكري

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – جراديشار – أحمد مصطفى زيزو

أهداف الجهاز الفني من المباراة



يهدف المدرب خوسيه ريبيرو من خلال ودية البنزرتي إلى تجربة أكبر عدد ممكن من الصفقات الجديدة، بجانب تقييم الأداء العام للفريق وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في ودية الملعب التونسي.

من جانبه، أكد الكابتن عماد النحاس، المدرب العام، أن المعسكر يسير بإيجابية كبيرة، مشيرًا إلى التزام اللاعبين الكامل بفكر الجهاز الفني، والتركيز العالي خلال التدريبات.

مشاركة اللاعبين الشباب ومستقبل كباكا



من أبرز إيجابيات ودية الملعب التونسي، الدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل حمزة عبدالكريم، أحمد عابدين، ومحمد عبدالله، والذين يُنتظر أن يكون لهم دور في بطولتي كأس العالم للناشئين والشباب مع المنتخبات الوطنية.

وفي سياق آخر، أعلن النادي الأهلي عن إعارة لاعب الوسط الشاب أحمد خالد "كباكا" إلى صفوف نادي زد لمدة موسم واحد حتى نهاية موسم 2025-2026، على أن يعود بعدها إلى القلعة الحمراء.

أهمية المباريات الودية في تحديد التشكيلة الأساسية



تلعب المباريات الودية دورًا محوريًا في تشكيل ملامح الفريق قبل انطلاق الموسم الرسمي، إذ تساعد الجهاز الفني على اختيار التشكيلة الأساسية، والتأكد من مدى انسجام اللاعبين، إلى جانب الوقوف على مستوى اللياقة البدنية والفنية لكل لاعب.