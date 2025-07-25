نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن شرقي على دكة بدلاء الأهلي أمام البنزرتي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة البنزرتي التونسي التي تجمع الفريقين وديًّا اليوم، على هامش معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية.

وتشهد دكة بدلاء الأهلي، أمام البنزرتي التونسي تواجد المغربي أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رضا ومحمد سيحا ومصطفى العش وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.