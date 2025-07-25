نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل ينهي الشوط الأول بين الزمالك ووادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية المقامة أمام وادي دجلة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد وهاني ياسر ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وعبد الله السعيد وشيكو بانزا وناصر ماهر وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتألق محمد صبحي في الدقائق الأولى وتصدى لرأسية من مهاجم وادي دجلة، وفي الدقيقة الحادية عشر سدد عبد الله السعيد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى وادي دجلة.

وفي الدقيقة 15 توغل شيكو بانزا داخل منطقة جزاء المنافس وسدد الكرة لكن حارس وادي دجلة تصدى لها، وفي الدقيقة 21 أهدر شيكو بانزا فرصة أخرى للأبيض من داخل منطقة جزاء المنافس بعدما راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة فوق العارضة.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية عن طريق تحركات الثلاثي شيكو بانزا وناصر ماهر وناصر منسي، وفي الدقائق الأخيرة أهدر وينفول كوابينا لاعب دجلة فرصة محققة من انفراد بالمرمى، وواصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

