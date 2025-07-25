نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي أمام البنزرتي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنزرتي التونسي وديا في مباراة تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد في الدوري.

وأعلن الإسباني خوسيه ريبيرو عن تشكيل فريقه لمواجهة البنزرتي التونسي والذي تكون من:-

* حراسة المرمى: محمد الشناوي

* خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بيكهام – محمد شكري

* خط الوسط: محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة

* خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – جراديشار – أحمد مصطفى زيزو

وعلى الجانب الاخر يتواجد على دكة البدلاء:-

‎مصطفى شوبير – محمد سيحا – ياسين مرعي – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – مصطفى العش – حمزة عبد الكريم – أحمد عبدين – محمد عبد الله – عمر كمال عبد الواحد



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع أحداثها على قناة الأهلي.

