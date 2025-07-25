نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي أمام البنزرتي التونسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره البنزرتي التونسي وديا في مباراة تجمع الفريقين استعدادا للموسم الجديد في الدوري.
وأعلن الإسباني خوسيه ريبيرو عن تشكيل فريقه لمواجهة البنزرتي التونسي والذي تكون من:-
* حراسة المرمى: محمد الشناوي
* خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بيكهام – محمد شكري
* خط الوسط: محمد علي بن رمضان – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة
* خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – جراديشار – أحمد مصطفى زيزو
وعلى الجانب الاخر يتواجد على دكة البدلاء:-
مصطفى شوبير – محمد سيحا – ياسين مرعي – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – مصطفى العش – حمزة عبد الكريم – أحمد عبدين – محمد عبد الله – عمر كمال عبد الواحد
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع أحداثها على قناة الأهلي.