نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل.. بداية الاختيارات البدنية للحكام الدوليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الحكام الدوليين لبداية أولى الاختبارات البدنية استعدادا للموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز في الثامن من أغسطس.

ويقام الاختبار في تمام السادسة صاح الأحد على ستاد الدفاع الجوي في القاهرة بعد المفاضلة بين عدة ملاعب أبرزها ستاد القاهرة وجهاز الرياضة.

ويتم تقسيم الحكام على أفواج في اليوم الواحد بينما تستمر الاختبارات حتى نهاية يوم الثلاثاء.

ولم يتحدد حتى الان سوى موعد اختبارات حكام النخبة والقسم الثاني أ وب وحكام الدرجة الأولى بينما لم يكشف عن موعد اختبارات حكام الدرجة الثانية والثالثة.

وعلى الجانب تستمر فعاليات التدريب العملي لمعسكر تقنية الفيديو والذي يشارك فيه 40 حكما بواقع 20 حكما مساعدًا ومثلهم حكما للساحة.