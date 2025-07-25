نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات مانشستر سيتي الودية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتسائل محبو السيتي عن توقيت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة بشهر أغسطس المقبل ضمن معكسره التحضيري الذي سيقام بإيطاليا ونقدم لكم مواجهات السيتيزنز الودية استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026 من الدوري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباليرمو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي للقاء نظيره باليرمو الإيطالي يوم السبت القادم الموافق 9 أغسطس بستاد رينزو باربيرا وديا ضمن منافسات بطولة كأس انجلو باليرميتان.

القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباريات بث مباشر.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

