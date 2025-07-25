نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة الشوط 60 دقيقة.. تشكيل الزمالك في ودية وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية وادي دجلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء تشكيل الزمالك، كالتالي:

محمد صبحي.

عمر جابر.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

هاني ياسر.

نبيل عماد دونجا.

سيف جعفر.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

شيكو بانزا.

ناصر منسي.

وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تكون مدة كل شوط 60 دقيقة، لمنح فرصة لجميع اللاعبين للمشاركة لفترة أطول في اللقاء.