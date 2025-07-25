نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب مصطفى مطاوع مدافع فريق الإنتاج الحربي السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى مطاوع مواليد ٢٠٠٣ من المواهب الواعدة والمميزة ويعد الصفقة التاسعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا ومحمد يسري.

