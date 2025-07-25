نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته استعدادا لبطولة شمال إفريقيا للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي "مسار" لكرة القدم النسائية، بطل الدوري الممتاز لآخر موسمين، لموسم حافل بالبطولات والتحديات الكبرى، حيث أخطره اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم بموعد انطلاق بطولة شمال إفريقيا للأندية للسيدات في الأول من سبتمبر المقبل بتونس.

تأتي هذه البطولة كخطوة هامة نحو التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وفي إطار التحضيرات الجادة لهذه الاستحقاقات، يعتزم فريق "مسار" إقامة معسكر تدريبي مغلق في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك في الفترة من 31 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل.

يشمل المعسكر خوض ثلاث مباريات ودية بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبات وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية، وتقييم جاهزية الفريق قبل المنافسات الإقليمية الهامة.

يُعد نادي "مسار"، تحت إشراف مالكه سير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، رمزًا للطموح في الارتقاء بكرة القدم النسائية، ويؤكد هذا المعسكر التزام سير منصور الدائم بدعم المواهب الشابة وتمكين الفتيات من خلال الرياضة، وفتح آفاق جديدة لهن في عالم كرة القدم.

تحديات محلية وعربية مرتقبة

على الصعيد المحلي، يترقب نادي "مسار" موعدًا ناريًا مع النادي الأهلي، بطل كأس مصر لكرة القدم النسائية، في بطولة كأس السوبر للسيدات للموسم الكروي 2024-2025.

وفي سياق متصل، ضمن "مسار" مشاركته في بطولة كأس العرب للأندية للسيدات، بصفته بطل الدوري المصري، ما يمثل تتويجًا لقصة نجاح ملهمة سطرها النادي في وقت قياسي، وستُحدد تفاصيل وموعد البطولة خلال الاجتماع الدوري الـ 78 للاتحاد العربي لكرة القدم، والمقرر عقده في أغسطس المقبل، ضمن خطة تحديد روزنامة مسابقات الاتحاد المقترحة للفترة من 2025 إلى 2029.

