نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انفجار الريدز".. كيف خطّط ليفربول سرًّا لخطف ميركاتو 2025؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما كانت الأعين منشغلة بأزمات الأندية الكبرى وتذبذب مستوى بعض النجوم، فاجأ ليفربول الجميع بـ«انفجار أحمر» في صيف 2025.

صفقات من العيار الثقيل، ميزانية مفتوحة، ومشروع فني محسوب بدقة بدأ منذ عام 2020 دون أن يلاحظه أحد. كيف فعلها الريدز؟ ومن أين جاءت كل هذه الأموال؟ ومن سيغادر؟ والأهم: هل اقترب إيزاك من الأنفيلد؟ كل الإجابات في هذا التقرير:

كيف جهّز ليفربول هذا الانفجار المالي وسط صدمة كبار أوروبا؟

على مدى 5 سنوات، تبنّى ليفربول بقيادة مالكيه في مجموعة FSG مشروعًا هادئًا وثابتًا جمع بين التوفير الذكي والاستثمار الذكي، تمثّل في:

تقليل تدريجي للرواتب عبر بيع ووداع أسماء كبيرة "فيرمينو، هندرسون، ميلنر، فابينيو، أرنولد، جو جوميز وغيرهم ".

عدم المغامرة في بعض المواسم "مثل صيف 2024 الذي لم يشهد صفقات كبيرة".

بيع حصص صغيرة في النادي لمستثمرين بنسب محسوبة.

تحقيق إيرادات ضخمة من الصعود بدوري الأبطال في شكله الجديد وحقوق البث وعقود الرعاة التجارية مع نايكي وغيرها، كما حققوا لقب الدوري الإنجليزي وكل تلك الإرادات عادت على الريدز بأكثر من 715 مليون يورو في موسم 2024–2025.

بيع أرنولد هذا الصيف بأكثر من £64 مليون، كان بمثابة "القنبلة التمهيدية".

ملف التعاقدات.. ليفربول لا يرحم

في صيف 2025، أنفق ليفربول ما يقرب من 295.5 مليون يورو حتى الآن، على النحو التالي:

فلوريان فيرتز – 116.5 مليون يورو

هوغو إكيتكي – 79 مليون يورو ( شامل الحوافز)

كيركز – 40 مليون يورو

فريمبونغ – 29.5 مليون يورو

مامارداشفيلي – 25 مليون يورو

وجاءت الصفقات كلها تحت سن الـ25، ما يعكس مشروعًا بعيد المدى بقيادة آرني سلوت الملتزم بالتطوير كما يصفه الإعلام البريطاني.

من يرحل.. ومن ينتظر؟

وفاة ديوغو جوتا بعد حادث مأساوي مطلع 2025، أربك خطط الهجوم وأجبر الإدارة على التحرك.

ومع قرب مغادرة كلا من:

داروين نونيز: بسبب عروض من أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

لويس دياز: بعد اهتمام من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ أصبح رحيله عن الفريق شبه مؤكد.

لذلك فإن تعاقد ليفربول مع مهاجم هدّاف صار أولوية قصوى.

إيزاك على الرادار.. هل ستكون الصفقة الكبيرة الأخيرة؟

وفق مصادر موثوقة في The Telegraph وThe Times، فتح ليفربول قنوات اتصال مباشرة مع نيوكاسل من أجل السويدي ألكسندر إيزاك، بقيمة قد تتراوح بين 85–90 مليون يورو.

المهاجم الشاب يعتبره إدارة ليفربول " قطعة الشطرنج المفقودة " لثلاثي هجومي جديد يقود المشروع المستقبلي للريدز.

ماذا عن مركز الظهير الأيسر في ليفربول بعد إنضمام كيركز؟

أصبح الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس خارج خطط الجهاز الفني بعد وصول كيركز.

ليفربول يفاوض حاليا بعض الأندية من ألمانيا وإيطاليا لبيعه مقابل 12–15 مليون يورو.

وعن روبرتسون، أوضحت التقارير الصحفية البريطانية أنه سيكمل الموسم الأخير له على الأرجح حاليًا، على أن يُعاد تقييم موقفه في شتاء 2026.

تجديد الثقة في القادة

١- محمد صلاح جدّد عقده حتى 2027 براتب أسبوعي يُقدّر بـ 500 ألف يورو.

٢- جدد فان دايك عقده بنفس المدة لضمان استقرار خط الدفاع.

وهو الأمر الذي يراه جمهور ليفربول قمة النجاح في الحفاظ على العمود الفقري للفريق، لضمان نجاح مستقبلي مْبهر للفريق.

ما فعله ليفربول في 2025 ليس صدفة، بل ترجمة دقيقة لخطة بدأت منذ 10 سنوات منذ استحواذ FSG على إدارة الريدز في الخفاء والعمل بدقة شديدة وخطة واضحة مكنتهم اليوم من القيام بميركاتو هذا الصيف يراه البعض مشروع سيُرعب أوروبا بأكملها.