نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صراع بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.. نجم الدوري الانجليزي يختار حلم طفولته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإنجليزي دافيد اورنستن عن كواليس صفقة ترافورد حارس مرمى بيرنلي، الذي كان أمامه عدة عروض من بينهما مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

يسعى مانشستر سيتي للإستمرار في تدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، قبل بداية الموسم الجديد في منتصف أغسطس المقبل، بعد أن تعاقد مع رايندس ونوري وشرقي.

تفاصيل اختيار مانشستر سيتي

قال دافيد اورنستن: إن مانشستر سيتي قرر رفع العرض الخاص به في الوقت الاخير، حتى يتطابق رقمه مع نيوكاسل يونايتد وهو ٤٠ مليون يورو تشمل المكافآت وهذا رغم خسارته 13 مليون يورو لكن استجابة لطلبات بيب جوارديولا.

جيمس ترافورد يتحدث: قلتُ إنني أريد اللعب لمانشستر سيتي، الذي لا يريد أن يكون الحارس الأول في مانشستر سيتي، كنتُ أعتقد أنني قادر على ذلك، لكن في تلك اللحظة، لن أقول إنني أريد أن أكون كذا وكذا، لأنني كنتُ بحاجة إلى التحسن... لذا كان الأمر بسيطًا للغاية، أنا ومدرب حراس المرمى فقط نتحدث... لم يكونوا مُخطئين في كيفية إتمام الصفقة، لكنهم كانوا يعلمون أنني أريد الرحيل، وكان ذلك مفيدًا لنا حقًا.