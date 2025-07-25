بايرن ميونخ يغري ليفربول بعرض ضخم لضم لويس دياز

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، عرضًا جديدًا من بايرن ميونخ الألماني، للحصول على خدمات الكولومبي لويس دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ يتقدم بعرض جديد لضم دياز

وكان قد أبلغ الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا، إدارة ناديه ليفربول برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، والانضمام إلى النادي الألماني.

ويحاول مسؤولو البافاري إقناع الريدز في التخلي عن خدمات لويس دياز، خلال الميركاتو الحالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق، قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقُا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورت الألمانية، فإن النادي الألماني يريد ومصمم على التعاقد مع دياز، بناءًا على طلب من البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن البافاري تقدم اليوم بعرض جديد اليوم الجمعة بعرض رسمي جديد بقيمة 67.5 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الكولومبي لويس دياز.

وقدّم بايرن ميونخ عرضه الأول بـ 50 مليون يورو لضم الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا لكن ليفربول رفضه مطالبًا بقيمة أعلى.

وانضم لويس دياز إلى صفوف الريدز في صيف 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي بمقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني.

وقدم الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حيث قاد فريقه للتويج بلقب البريميرليج لموسم 2024-25. وخاض مع الريدز خلال الموسم المنصرم 50 مباراة بكافة المسابقات، سجل 17 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.