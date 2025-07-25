حسام البدري ضد كهربا.. صراع مصري بطابع ليبي على الأراضي الإيطالية

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات مرحلة سداسي التتويج من بطولة الدوري الليبي الممتاز، في حدث استثنائي يُنقل لأول مرة إلى الأراضي الأوروبية، وتحديدًا مدينة ميلانو الإيطالية، التي تستضيف هذا التجمع الكروي الحاسم وسط أجواء من الترقب والحماس.

صراع مصري بطابع ليبي على الأراضي الإيطالية

ويشارك في هذه المرحلة ستة من كبار أندية الكرة الليبية، وهي: الأهلي بنغازي، الهلال، السويحلي، الأهلي طرابلس، الاتحاد، والأخضر، حيث يتنافسون بقوة على لقب الدوري المحلي، إلى جانب البطاقات المؤهلة للمسابقات القارية، مثل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

أكثر ما يُميز هذه النسخة من الدوري، هو التواجد المصري البارز على الساحة الليبية، حيث يحتدم الصراع الفني والرياضي بين اثنين من الأسماء المصرية اللامعة:

المدرب المخضرم حسام البدري، المدير الفني لنادي الأهلي طرابلس

النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم فريق الاتحاد الليبي

هذا التنافس يحمل بُعدًا خاصًا، ليس فقط لكونه يدور بين اثنين من الأسماء المعروفة في الكرة المصرية، بل لأن البدري سبق له تدريب كهربا خلال فترة قيادته للمنتخب المصري، بل وأصر على ضمه لأول معسكر للفراعنة في نوفمبر 2019، رغم الجدل المثار حينها بسبب انتقال كهربا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

البدري.. طموح التتويج الأفريقي يقوده من جديد في طرابلس

يسعى حسام البدري، صاحب الـ 65 عامًا، إلى تحقيق إنجاز تاريخي مع الأهلي طرابلس من خلال التتويج بلقب الدوري المحلي وقيادة الفريق إلى دوري أبطال إفريقيا.

وتولى البدري مهمة تدريب الفريق قبل شهرين فقط، قادمًا بخبرة تدريبية طويلة تشمل:

قيادة منتخبي مصر الأول والأولمبي

تدريب أندية كبرى مثل: الأهلي المصري، إنبي، المريخ السوداني، وفاق سطيف، الصفاقسي التونسي، الزوراء العراقي

بالإضافة إلى شغله لمنصب رئيس نادي بيراميدز سابقًا

وكان البدري قد خاض تجربة قصيرة مع الأهلي طرابلس بين مايو وأكتوبر 2023، ويعتمد في ولايته الحالية على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم:

الأنغولي مابولولو، القادم من الاتحاد السكندري

الليبي حمدو الهوني نجم الترجي السابق

الليبي مؤيد اللافي لاعب الوداد السابق

لاعب الوسط المخضرم غيلان الشعلالي

كهربا.. تحدٍ جديد مع الاتحاد الليبي لتحقيق أول بطولة

في المقابل، يخوض محمود كهربا تحديًا جديدًا بقميص نادي الاتحاد الليبي، حيث يسعى لتحقيق أول بطولة له منذ مغادرته للنادي الأهلي المصري في يناير الماضي.

وانتقل كهربا إلى صفوف الاتحاد بحثًا عن فرصة جديدة لاستعادة بريقه، وبعد فترة قصيرة من التأقلم، قرر النادي الليبي شراء عقده بشكل نهائي، ليصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف الفريق خلال مرحلة الحسم.

ويمتلك كهربا سجلًا حافلًا بالخبرات الاحترافية، حيث لعب لأندية:

الزمالك

الاتحاد السعودي

إنبي

ديسبورتيفو أفيس البرتغالي

لويزيرن وجراسهوبرز السويسريين

ويأمل النجم المصري في كتابة فصل جديد في مشواره الكروي من خلال الملاعب الليبية، عبر قيادة الاتحاد نحو لقب الدوري في منافسة شرسة ستشهد متابعة واسعة.