نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علاء ينضم للجهاز الفني للزمالك كمحلل أداء ومترجم ضمن طاقم فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي تعيين محمد علاء مترجمًا ومحللًا للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني خلال الفترة الحالية.

محمد علاء ينضم للجهاز الفني للزمالك كمحلل أداء ومترجم ضمن طاقم فيريرا

وبدأ محمد علاء تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق الأول لكرة القدم، والمقام في العاصمة الإدارية في إطار الإعداد للموسم الجديد.

وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز،والسويسري كريسيتان جروس.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وديًا أمام وادي دجلة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي، في إطار المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد.