هانز فليك يكشف عن قائمة برشلونة المشاركة في الجولة التحضيرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، عن القائمة الرسمية التي ستشارك في الجولة التحضيرية الصيفية التي سيخوضها الفريق في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وضمت القائمة 30 لاعبًا من مختلف خطوط الفريق، وجاء ذلك في محاولة من فليك لتقييم مستوى اللاعبين، ودمج العناصر الشابة مع أصحاب الخبرات، بهدف بناء توليفة متجانسة تنافس على مختلف البطولات القادمة.

غيابات برشلونة في الفترة التحضيرية

رغم اتساع القائمة، إلا أنها شهدت غيابات ملحوظة، أبرزها غياب الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بسبب تعرضه لإصابة في منطقة الظهر، والتي تستدعي فترة راحة وتأهيل قبل العودة للملاعب. كما غاب كل من اللاعب أوريول روميو وباو فيكتور، في ظل تقارير تؤكد قرب رحيلهما عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إما على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

التشكيلة الكاملة للاعبي برشلونة المشاركين في الجولة

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، دييجو كوشين، إيناكي بينيا

خط الدفاع: إينيجو مارتينيز، كريستنسن، أراوخو، كوندي، بالدي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، كوبارسي، فورت، جوفري تورنتس

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين، كاسادو، أولمو، فرينكي دي يونج، بيرنال، درو فرنانديز، جييرمو فرنانديز

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا، ماركوس راشفورد، فيران توريس، روني بارداجي، توني فرنانديز

المباريات التحضيرية ضمن الجولة الآسيوية

سيخوض نادي برشلونة خلال جولته في آسيا ثلاث مباريات ودية ضمن البرنامج الفني والبدني لإعداد الفريق للموسم القادم، حيث سيواجه:

فيسيل كوبي الياباني يوم 27 يوليو

إف سي سيول الكوري الجنوبي يوم 31 يوليو

دايجو الكوري الجنوبي يوم 4 أغسطس