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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر إقامتها في مدينة "إزميت" التركية، في طريقها إلى اسطنبول استعدادا لمواجهة فريق قاسم باشا وديا.

بعثة بيراميدز تغادر إزميت وتتجه إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا وديًا السبت المقبل

ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة من مساء السبت في اسطنبول في ثاني وديات الفريق بمعسكره المقام في تركيا.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم بعد الوصول على ملعب تدريب قاسم باشا بمدينة اسطنبول على أن يبيت في المدينة حتى خوض المباراة الودية القوية.

يذكر أن بيراميدز سبق وخاض أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي بمواجهة فريق باندرما سبور والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.