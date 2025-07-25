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أحمد جودة - القاهرة - أبدى هارفي إليوت، جناح نادي ليفربول، انفتاحه على مغادرة ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام متزايد من نادي ويست هام بضمه، حسبما كشفت صحيفة "Metro" البريطانية.

يوت يفتح الباب للرحيل عن ليفربول.. وويست هام يتحرك لخطف الموهبة الإنجليزية

ويحظى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يُعد من أبرز المواهب الشابة في إنجلترا، بمتابعة عدة أندية في البريميرليغ، إلا أن ويست هام يبدو الأكثر جدية في التحرك لضمه، خاصة مع سعي النادي اللندني لتعزيز صفوفه بعناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق.

إليوت شارك في عدد من المباريات الموسم الماضي بقميص الريدز، لكنه لم ينجح في تأمين مكان أساسي منتظم في تشكيل المدير الفني أرين سلوت، ما جعله يُعيد النظر في مستقبله مع الفريق، ويدرس خيارات اللعب بشكل أكبر في نادٍ يمنحه دقائق أكثر وثقة فنية.

ويبقى القرار النهائي في يد إدارة ليفربول، التي لم تُعلن حتى الآن موقفها الرسمي من مستقبل اللاعب، خاصة في ظل اقتراب بداية الموسم الجديد وتعدد الخيارات الهجومية في الفريق.