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أحمد جودة - القاهرة - يبذل تشيلسي استعداداته للموسم الجديد والذي سيشهد مواجهات ودية قوية أبرزها مواجهة ميلان الإيطالي.

تعتبر الفترة التحضيرية لتشيلسي تجربة مهمة لاختبار الأداء وضبط التشكيلة قبل بداية الموسم الجديد الذي يترقبه الجميع بفارغ الصبر.

مواجهات تشيلسي الودية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

تعد المباريات الودية التي يخوضها تشيلسي فرصة مهمة من أجل تطوير التكتيك وتنفيذ الخطط الجديدة بالإضافة إلى اندماج اللاعبين الجدد في الأجواء المناسبة والتأكد من جاهزية أفضل اللاعبين من أجل خوض الموسم الجديد الذي يأتي بعد نجاح تشيلسي في تحقيق لقب كأس العالم للأندية 2025 وهذا ما يعزز طموحات البلوز في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي والفوز بالمزيد من البطولات.

يدخل تشيلسي الموسم الجديد وهو متوج بلقب كأس العالم للأندية 2025 على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد فوزه على النادي الباريسي بثلاثة أهداف نظيفة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تشيلسي الودية استعدادًا للموسم الجديد...

- 8 أغسطس 2025: تشيلسي باير ليفركوزن الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- 10 أغسطس 2025: تشيلسي وميلان الساعة 5 مساء بتوقيت مصر