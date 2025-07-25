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أحمد جودة - القاهرة - كشف توتنهام عن مواعيد مبارياته الودية من أجل الاستعداد للموسم المقبل، حيث تعتبر فرصة مهمة لمشجعي النادي من أجل معرفة استعدادات الفريق للموسم الجديد.

من المقرر أن يخوض توتنهام بعض المباريات التحضيرية التي تهدف إلى تحسين الأداء وبناء الخطط الفنية اللازمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

مواعيد وديات توتنهام خلال معسكر الصيف

تعتبر مواعيد مباريات توتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد مؤشرًا واضحًا على عزم مسئولي النادي اللندني على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة تحديدا مع تنوع المنافسين من الدوري الإنجليزي والدوري الألماني مما يمنح اللاعبين فرصة لاختبار أنفسهم أمام مستويات مختلفة وتعزيز التفاهم داخل صفوف الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية في الموسم الجديد ضمن جدول زمني محكم.

سيقيم توتنهام مبارياته الودية ضمن معسكره الصيفي الذي سيقام في هونج كونج وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال شهري يوليو وأغسطس 2025.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات توتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد..

- 26 يوليو 2025: توتنهام ولوتون تاون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- 31 يوليو 2025: أرسنال وتوتنهام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 3 أغسطس 2025: توتنهام ونيوكاسل يونايتد الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر

- 7 أغسطس 2025: توتنهام وفياريال الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر