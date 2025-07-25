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أحمد جودة - القاهرة - يواصل آرسنال استعداداته لبداية الموسم الجديد والتي يخوض فيها عدد من المباريات الودية من أجل تجهيز اللاعبين وتدعيم الأداء الفني للجانرز قبل بداية الموسم الجديد.

مباريات آرسنال التحضيرية لموسم 2025-2026

تعد مواعيد مباريات آرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد مفتاحًا لفهم كيف يجهز الفريق نفسه من أجل مواجهة تحديات الموسم المقبل فهي فرصة لتعديل الخطط وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل دخول أجواء البطولات الرسمية التي تحظى بمتابعة ملايين المشجعين حول أنحاء العالم.

تعتبر تلك المباريات فرصة لتجربة الخطط التكتيكية الجديدة واختبار جاهزية اللاعبين كما ستوفر تلك المباريات فرصة مميزة لتجهيز الفريق بشكل عملي قبل بداية الدوري الإنجليزي.

وفاز آرسنال في أولى مبارياته الودية على ميلان بهدف نظيف خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماصي في سنغافورة ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية التي يخوضها الفريقين في الصيف الحالي استعدادًا للموسم الجديد.

جاء هدف المباراة الوحيد من توقيع الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة 52 من عمر المباراة عقب متابعة وتمركز رائع داخل منطقة الجزاء.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات أرسنال الودية استعدادًا للموسم الجديد..

- 27 يوليو 2025: آرسنال ونيوكاسل يونايتد الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 31 يوليو 2025: أرسنال وتوتنهام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مصر

- 6 أغسطس 2025: آرسنال وفياريال الساعة 8 مساء بتوقيت مصر