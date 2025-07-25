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أحمد جودة - القاهرة - يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين، استعدادًا لخوض مباراة البنزرتي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في تونس.

ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل ودية البنزرتي

من المقرر أن تعقد المحاضرة في الثانية والنصف ظهرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

واستهل الفريق مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بالفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.