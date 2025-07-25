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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية؛ استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

الأهلي يواجه البنزرتي التونسي وديًا

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة.

كان الفريق قد حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا في أول المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.