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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المكتب التنفيذى لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة هاني أبو ريدة عددا من القرارات، تضمنت تنظيم بطولة أندية للكرة النسائية فى الأول من سبتمبر المقبل بتونس، ويشارك فيها من مصر نادى مسار الفائز ببطولة الدورى المصرى، كما تم تحديد موعد بطولة تحت 17 سنة المؤهلة لبطولة إفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك بطولة تحت 20 سنة للكرة النسائية، بالإضافة إلى بطولة المدارس المقرر اقامتها بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

أبو ريدة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا

كما قرر المكتب التنفيذي إقامة عدة ورش عمل تعقد بجميع دول الاتحاد بهدف تنمية كوادر الاتحادات والأندية العربية.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا قد عقد اجتماعه بالمملكة المغربية برئاسة هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء اتحادات المغرب والجزائر وتونس وليبيا والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري.