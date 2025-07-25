نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات مانشستر يونايتد الودية ضمن معسكر الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي اليونايتد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة القادمة بشهر يوليو وأغسطس المقبل ضمن معكسره التحضيري الذي سيقام بالولايات المتحدة الامريكية ونقدم لكم مباريات الشياطين الحمر الودية استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026 من الدوري.

مواعيد مباريات مانشستر يونايتد الودية

الأحد 27 يوليو مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد 2:00.

الخميس 31 يوليو مانشستر يونايتد ضد بورنموث 5:30.

السبت 9 أغسطس مانشستر يونايتد ضد فيورنتينا 2:45.

القنوات الناقلة لمباريات مانشستر يونايتد

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباريات بث مباشر.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4