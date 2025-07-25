نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ليفربول الودية استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإنجليزية عن توقيت مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وهي مباريات قوية وهامة خلال الفترة القادمة بشهر يوليو وأغسطس القادم ضمن معكسره التحضيري الذي سيقام بهونج كونج ونقدم لكم مواعيد مباريات الريدز الودية استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026. مواعيد مباريات ليفربول الودية السبت 26 يوليو ليفربول ضد ميلان الإيطالي 2:30. الأربعاء 30 يوليو ليفربول ضد يوكوهاما 1:30. الاثنين 4 أغسطس ليفربول ضد أتلتيك بيلباو 10:00. القنوات الناقلة لمباريات ليفربول تردد قناة أبوظبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.